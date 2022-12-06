МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром несколько поднимается, закрепилась возле отметки в 1 785 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Днем ранее стоимость драгоценного металла упала на 1,7% на фоне укрепления доллара. Курс доллара слабо меняется в отсутствие значимых факторов

По состоянию на 8.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,3 доллара, или на 0,13%, до 1 783,6 доллара за тройскую унцию. Днем ранее золото подешевело на 1,7%. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,44% — до 22,515 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее поднялся на 0,8%, примерно до 105,3 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, затем на пресс-конференции выступит председатель ЦБ Джером Пауэлл.

Рынки опасались, что после публикации сильной статистики по безработице в США в прошлую пятницу регулятор может придерживаться более "ястребиных" настроений, что поддержало доллар и негативно отразилось на золоте.