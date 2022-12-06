МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается после падения на 1,8%, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее котировки меди сдерживало укрепление доллара. Курс доллара слабо меняется в отсутствие значимых факторов

По состоянию на 8.10 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,65% — до 3,8135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,7%, до 8 391 доллара, алюминия — на 0,9%, до 2 522,5 доллара, цинка — выросла на 1,53%, до 3 126 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее поднялся на 0,8%, примерно до 105,3 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Ожидания по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США в понедельник поддержали курс доллара, что негативно отразилось на стоимости сырьевых товаров. Рынки полагали, что после сильной статистики по рынку труда США регулятор может придерживаться более "ястребиных" настроений.

Поддерживает коррекционный рост и ожидание того, что Китай продолжит ослаблять карантинные ограничения в стране, что позитивно для экономический перспектив КНР. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире.