МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Золото во вторник в Азии торговалось вблизи флэтовой линии, так как доллар США стабилизировался после самого сильного за две недели скачка вверх, произошедшего на предыдущей сессии. Участники рынка вновь опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре осуществит агрессивное увеличение ставок. Первый в мире "золотой банкомат" запустили в Индии

Около 05.53 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, на уровне 1769,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото также удерживались вблизи флэтовой линии, на 1781,20 доллара.

"Динамика цен на золото тесно связана с изменением курса доллара", — сказал Йип Джун Ронг из IG Market.

"Участникам рынка необходима ясность относительно дальнейших перспектив процентных ставок ФРС, и ожидания весьма чутко реагируют на поступающие экономические данные. Признаки более сильного, чем ожидалось, спроса могут вновь возродить ожидания более агрессивного увеличения стоимости заимствований", — добавил он.

Так и произошло в понедельник после выхода данных, свидетельствующих о неожиданном ускорении активности в сфере услуг США в ноябре, а также восстановлении занятости. Эти данные стали еще одним доказательством сохраняющегося сильного импульса в экономике страны.

На рынке вновь стали говорить о том, что ФРС может повысить процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Это привело к росту доллара, на фоне которого цены на золото отступили с 5-месячного максимума и по итогам торгов опустились на 1,6%.

Увеличение стоимости заимствований обычно ослабляет привлекательность золота, повышая альтернативные издержки владения металлом, который не приносит гарантированного дохода.

Спот-цены на золото могут отскочить к 1783 долларам, после чего возобновят снижение к 1766 долларам, предполагает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Инвесторы также следят за новостями о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом в КНР, а также за ослаблением карантинных ограничений и смягчением требований к массовому тестированию.

Между тем потребительские расходы в Великобритании в прошлом месяце росли со значительным отставанием от инфляции, согласно данным.

Серебро выросло в цене на 0,5%, до 22,37 доллара за унцию. Цены на платину выросли на 0,1%, до 998,63 доллара за унцию. Палладий подорожал на 0,5%, до 1885,75 доллара.