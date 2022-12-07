МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром стабилизируется около уровня 1780 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке на следующей неделе. Курс доллара незначительно растет

По состоянию на 7.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1782,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% — до 22,387 доллара за унцию.

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 77% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых. При этом инвесторы будут ждать дополнительных подсказок от ФРС по поводу экономических перспектив и дальнейших планов по ставке.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла. Традиционно повышение ставки и "ястребиные" настроения ФРС поддерживают доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.