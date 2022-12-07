МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цена на медь опускается в среду, свидетельствуют данные торгов. Слабая торговая статистика из КНР вызывает опасения за спрос на этот промышленный металл.

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Вышли данные по внешней торговле Китая

По состоянию на 7.54 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,5% — до 3,803 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,36%, до 8 421,5 доллара, алюминия — сократилась на 0,56%, до 2 508,5 доллара, цинка — поднялась на 0,96%, до 3 156 долларов.

Рынки обратили внимание на слабую статистику по экспорту и импорту КНР, опубликованную ранее в среду. Так, экспорт в годовом выражении упал на 8,7%, импорт — на 10,6%. Аналитики ждали снижения только на 3,6% и 5% соответственно. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому экономическая статистика влияет на ожидания по спросу.

Пекин продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу, и инвесторы опасаются, что жесткие карантинные ограничения негативно скажутся на экономических перспективах Китая. Вместе с тем ранее власти страны несколько смягчили ограничительные меры.