МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цена на медь опускается в среду, свидетельствуют данные торгов. Слабая торговая статистика из КНР вызывает опасения за спрос на этот промышленный металл. Вышли данные по внешней торговле Китая

По состоянию на 7.54 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,5% — до 3,803 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,36%, до 8 421,5 доллара, алюминия — сократилась на 0,56%, до 2 508,5 доллара, цинка — поднялась на 0,96%, до 3 156 долларов.

Рынки обратили внимание на слабую статистику по экспорту и импорту КНР, опубликованную ранее в среду. Так, экспорт в годовом выражении упал на 8,7%, импорт — на 10,6%. Аналитики ждали снижения только на 3,6% и 5% соответственно. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому экономическая статистика влияет на ожидания по спросу.

Пекин продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу, и инвесторы опасаются, что жесткие карантинные ограничения негативно скажутся на экономических перспективах Китая. Вместе с тем ранее власти страны несколько смягчили ограничительные меры.