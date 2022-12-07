МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером умеренно растет, рынки ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США замедления темпов повышения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Золото торгуется почти без изменений на ожидании результатов заседания ФРС

По состоянию на 19.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11 долларов, или на 0,62%, до 1793,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,98% — до 22,777 доллара за унцию.

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 74,7% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 105,24 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

"Глобальная рецессия с последующим бегством в активы-убежища должна пойти на пользу золоту, как и то, что Федеральная резервная система будет вынуждена быть менее агрессивной при повышении ставок, чтобы избежать скатывания экономики США в рецессию", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).