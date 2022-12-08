МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабилизируется чуть ниже уровня в 1795 долларов за тройскую унцию после роста днем ранее, следует из данных торгов. Эксперты предсказали последствия американских санкций на российское золото

Незначительному коррекционному снижению способствует укрепление доллара и ожидание очередного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 7.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,4 доллара, или на 0,19%, до 1 794,6 доллара за тройскую унцию. В среду золото подорожало на 0,9% и максимально достигало 1800 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,64% — до 22,775 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,23%, примерно до 105,34 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. При этом в среду индекс опустился на 0,45%, что оказало золоту поддержку. Эксперт рассказал, какой регион станет мировым центром по добыче олова

На следующей неделе состоится очередной цикл заседаний крупных мировых центробанков, в том числе ФРС США. По данным CME Group, 75% аналитиков прогнозируют повышение ставки в декабре на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых.

Также ФРС обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ЦБ Джером Пауэлл. Рынки ждут подсказок о планах регулятора по ставке на следующий год, а также оценки экономической ситуации на фоне сохраняющейся неопределенности и высокой инфляции.