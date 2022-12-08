МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Медь в четверг утром незначительно дорожает после роста цены на 1% в среду, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара устремился вверх

Котировки промышленного металла поддерживает надежда на дальнейшее ослабление карантинных мер в Китае, при этом укрепление доллара сдерживает рост.

По состоянию на 8.02 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04% — до 3,8465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду показатель вырос на 1,1%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 8 456,5 доллара, алюминия — сократилась на 0,92%, до 2 485,5 доллара, цинка — поднялась на 0,86%, до 3 183 долларов.

Трейдеры надеются, что Китай продолжит ослаблять карантинные ограничения по коронавирусу. Это поддерживает относительно оптимистичные ожидания по спросу на медь. Китай является крупнейшим в мире потребителем этого металла.

Сдерживает рост котировок укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 105,34 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.