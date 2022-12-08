МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Котировки золота снизились в четверг в ходе азиатской сессии, чему способствовало укрепление доллара США. Однако золото продолжает торговаться в пределах узкого диапазона в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится на следующей неделе. Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию

Около 06.01 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,1%, до 1784,13 доллара за унцию. В среду котировки выросли более чем на 1% на фоне снижения доллара. Фьючерсы на золото при этом ослабли на 0,1%, до 1795,50 доллара.

Доллар вырос на 0,2% против корзины других основных валют, что сделало золото более доступным для покупателей, использующих иные валюты.

"В настоящий момент мы наблюдаем коррекцию после вчерашнего ралли. Вероятно, золото едва ли сможет проявить явную склонность к росту или снижению до заседания ФРС", — сказал Илья Спивак из Tastytrade.

"Если результат заседания ФРС оправдает ожидания, то рынки испытают облегчение. Доллар может ослабнуть, и это немного стабилизирует котировки золота", — добавил он.

Преимущественно инвесторы ожидают, что ФРС осуществит повышение ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания 13-14 декабря. Данные США по инфляции за ноябрь, которые будут представлены 13 декабря, также находятся в центре внимания рынка.

В преддверии заседания центрального банка США золото, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 1765-1795 долларов, полагает Кристофер Вонг из OCBC. Все зависит от того, насколько жесткой окажется риторика ФРС, добавляет он.

Традиционно золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков и активом-убежищем в периоды экономической и геополитической неопределенности. Однако повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), в ноябре запасы этого драгоценного металла в держании мировых золотых ETF сократились седьмой месяц подряд. Между тем отток средств из золотых ETF в ноябре замедлился до 34 тонн, или 1,8 млрд долларов.

Серебро на рынке спот снизилось на 0,5%, до 22,62 доллара за унцию, платина выросла на 0,3%, до 1005,30 доллара, а палладий прибавил 0,5%, до 1854,65 доллара.