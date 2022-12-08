МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В среду котировки пшеницы в Чикаго росли благодаря покупкам на технических факторах. Ранее на этой неделе цены упали до 13-месячного минимума ввиду обильного предложения на экспортном рынке. Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев

Соя росла в цене на фоне признаков повышения экспортного спроса, а также ввиду опасений относительно засухи в Аргентине. Кукуруза также торговалась с повышением, ориентируясь на позитивную динамику рынков пшеницы и сои, а также игнорируя снижение цен на нефть.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили торги с повышением на 20 1/2 цента, до 7,49 1/2 доллара за бушель. Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 4 цента, до 6,41 1/4 доллара за бушель. Фьючерсы на сою подорожали на 17 центов, до 14,72 доллара за бушель.

"Ранее котировки упали до годового минимума, и некоторые трейдеры сочли это хорошей возможностью для покупок", — отметил Терри Райлли, старший аналитик Futures International.

Экспортный спрос на этой неделе довольно активный, хотя американская пшеница по-прежнему стоит дороже аналогичной культуры из Причерноморья. Российское зерно не имеет конкурентов на мировом рынке, считает эксперт

Увеличение экспорта из России продолжает оказывать давление на котировки пшеницы. По данным "СовЭкон", в октябре-декабре поставки, вероятно, достигнут 12,7 млн тонн, что на 33% превышает показатели за тот же период 2021 года.

Прогнозы рекордного урожая в Австралии ослабили опасения относительно перспектив мирового предложения и усилили давление на американский рынок пшеницы.

Снижение индекса доллара должно сделать американские сырьевые товары более доступными на экспортном рынке, однако он пока слишком высок для привлечения покупателей, отметил Эд Дагган из Top Third Ag Marketing.

Между тем Китай продолжает смягчать антиковидные ограничения, что укрепляет надежды на рост экспорта американской сои и оказывает поддержку рынку.