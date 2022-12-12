МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник, так как инвесторы готовятся к выходу данных США по инфляции, а также заседаниям многих центральных банков мира, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС). Золото торгуется чуть ниже 1800 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 10.03 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,3%, до 1792,15 доллара США за унцию, а фьючерсы на золото подешевели на 0,4%, до 1803,70 доллара.

"Представленные в пятницу более сильные, чем ожидалось, данные США по ценам производителей позволили предположить, что инфляция замедлилась недостаточно сильно, и это спровоцировало фиксацию прибыли инвесторами. Золоту же вновь не удалось пробить ключевое сопротивление 1808 долларов", — сказал Оле Хансен из Saxo Bank.

В преддверии выхода ключевых данных рынок проверит на прочность уровень поддержки 1765 долларов, добавил он.

Опубликованный в пятницу индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос немного больше, чем ожидалось. Это укрепило участников рынка во мнении, что ФРС, вероятно, будет вынуждена удерживать ставки на высоких уровнях в течение более длительного времени.

Трейдеры ожидают, что центральный банк США повысит ставки на 50 базисных пунктов по итогам последнего в 2022 году заседания, которое состоится 13-14 декабря.

На этой неделе решение по денежно-кредитной политике также примут Европейский центральный банк и Банк Англии.

В центре внимания также находится потребительских цен (CPI) США, который выйдет во вторник.

Серебро на рынке спот упало на 0,2%, до 23,50 доллара за унцию, платина торговалась без изменений, по 1022,63 доллара, а палладий потерял 1,1% и торговался по 1928,63 доллара.