МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник, так как инвесторы готовятся к выходу данных США по инфляции, а также заседаниям многих центральных банков мира, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС).

Производство золотых слитков.

Золото торгуется чуть ниже 1800 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 10.03 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,3%, до 1792,15 доллара США за унцию, а фьючерсы на золото подешевели на 0,4%, до 1803,70 доллара.

"Представленные в пятницу более сильные, чем ожидалось, данные США по ценам производителей позволили предположить, что инфляция замедлилась недостаточно сильно, и это спровоцировало фиксацию прибыли инвесторами. Золоту же вновь не удалось пробить ключевое сопротивление 1808 долларов", — сказал Оле Хансен из Saxo Bank.

В преддверии выхода ключевых данных рынок проверит на прочность уровень поддержки 1765 долларов, добавил он.

Опубликованный в пятницу индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос немного больше, чем ожидалось. Это укрепило участников рынка во мнении, что ФРС, вероятно, будет вынуждена удерживать ставки на высоких уровнях в течение более длительного времени.

Трейдеры ожидают, что центральный банк США повысит ставки на 50 базисных пунктов по итогам последнего в 2022 году заседания, которое состоится 13-14 декабря.

На этой неделе решение по денежно-кредитной политике также примут Европейский центральный банк и Банк Англии.

В центре внимания также находится потребительских цен (CPI) США, который выйдет во вторник.

Серебро на рынке спот упало на 0,2%, до 23,50 доллара за унцию, платина торговалась без изменений, по 1022,63 доллара, а палладий потерял 1,1% и торговался по 1928,63 доллара.