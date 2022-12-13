МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Во вторник цены на медь растут вслед за стоимостью акций строительных компаний в Китае. Однако ралли ограничено ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и осторожностью трейдеров в преддверии заседаний центральных банков на этой неделе. Стоимость меди умеренно растет после снижения днем ранее

В 04.22 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,2%, до 8393 долларов за тонну, восстановив позиции, утраченные на предыдущей сессии.

"Улучшение ситуации в секторе недвижимости содействует некоторому оптимизму. Однако рынок все еще уязвим, и ралли цен может легко застопориться на фоне роста заболеваемости коронавирусом и макроэкономического давления", — отметил один из китайских трейдеров.

Во вторник акции девелоперов растут на фоне новых мер стимулирования. Кроме того, недавние данные, свидетельствующие об увеличении продаж новых домов, оказались на руку строительному сектору, который является одним из основных потребителей промышленных металлов.

Тем не менее стремительное распространение коронавируса в Китае подстегнуло опасения относительно устойчивости промышленной активности.

"Быстрое распространение инфекции в крупных городах может стать началом масштабного роста заболеваемости COVID-19", — предполагает Тин Лу, главный экономист Nomura.

"Мы считаем, что внутренняя миграция граждан в преддверии Нового года по лунному календарю в конце января может привести к беспрецедентному распространению коронавируса", — добавляет эксперт.

Январские фьючерсы на медь на SHFE снизились в цене на 0,5%, до 65 970 юаней (9451,97 доллара) за тонну.

Между тем в Перу коренные жители заблокировали один из горнодобывающих коридоров близ города Куско, протестуя против нового президента, вступившего в должность неделю назад. Об этом сообщил в понедельник осведомленный источник, близкий к Las Bambas.

Влияние протеста на горнодобывающий процесс пока не удается оценить, однако предыдущие подобные блокировки в этом году приводили к серьезным перебоям в работе добывающих предприятий Las Bambas.

Во вторник доллар укрепляется, в то время как инвесторы с нетерпением ждут данных США по инфляции, которые выйдут в 13.30 по Гринвичу, а также решения ФРС по процентным ставкам в среду.

Алюминий на LME вырос в цены на 0,3%, до 2422 долларов за тонну, цинк прибавил 0,5%, до 3286,5 доллара, олово — 0,8%, до 24 150 долларов, а свинец — 0,4%, до 2189,5 доллара.