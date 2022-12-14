МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду несколько поднимается после роста на 1,1% во вторник, свидетельствуют данные торгов. Поддержало стоимость меди днем ранее ослабление доллара, рынки ждут итоги заседания Федеральной резервной системы США и продолжают оценивать ситуацию по спросу. Курс доллара слабо меняется в ожидании новостей от ФРС

По состоянию на 8.23 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,6% — до 3,8697 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее фьючерс вырос в цене на 1,09%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,47%, до 8 497 долларов, алюминия — на 1,95%, до 2 461 доллара, цинка — на 1,5%, до 3 318,5 доллара.

Во вторник стало известно, что годовая инфляция в США в ноябре замедлилась сильнее ожиданий и достигла 7,1% вместо ожидаемых 7,3% после октябрьского уровня в 7,7%.

В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) упал во вторник на 1%, примерно до 104 пунктов, а ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.

В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса в Китае, который является крупнейшим потребителем меди. Ранее власти Китая по мере ослабления политики "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции приняли решение с 14 декабря прекратить публикацию данных о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.