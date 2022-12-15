МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром опускается, закрепившись возле уровня в 1820 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 пунктов

По состоянию на 7.53 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,95 доллара, или на 0,93%, — до 1 801,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,17% — до 23,372 доллара за унцию.

В среду ФРС объявил итоги декабрьского заседания. Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых, также спрогнозировав на конец 2023 года базовую ставку на уровне не менее 4,75-5%.

Глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС считает целесообразным сохранение базовой процентной ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

Ожидания по высокой ставке благоприятны для доллара и негативны для золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.