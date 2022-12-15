МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается на 1%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают слабую промышленную статистику из Китая. Вышли данные о динамике промпроизводства в Китае

По состоянию на 8.04 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,07% — до 3,8217 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее фьючерс вырос в цене на 0,9%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,23%, до 8 516,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,69%, до 2 444 долларов, цинка — сократилась на 2,41%, до 3 238,5 доллара.

Согласно официальным данным, объем промышленного производства КНР в ноябре вырос в годовом выражении на 2,2% при прогнозе роста на 3,6%. В то же время розничные продажи упали сильнее ожиданий — на 5,9% вместо ожидаемого снижения на 3,7%.

Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому ожидания по поводу экономики и промышленности КНР отражаются на перспективах спроса на этот металл.