МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром стабильна, свидетельствуют данные торгов. При этом днем ранее медь подешевела на 3% на фоне слабой статистики из Китая и укрепления доллара. Доллар слабеет к фунту и евро после заседаний центробанков

По состоянию на 8.13 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,01% — до 3,7765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее фьючерс подешевел на 2,97%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,62%, до 8 293,5 доллара, алюминия — на 2,45%, до 2 384 долларов, цинка — на 2,42%, до 3 160 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее подскочил на 0,76%, до 104,56 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.

В то же время рынки обратили внимание на слабую макростатистику из Китая, который является крупнейшим потребителем меди. Как стало известно в четверг, объем промышленного производства КНР в ноябре вырос в годовом выражении на 2,2% при прогнозе роста на 3,6%.