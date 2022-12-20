МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запасы цинка на складах LME составляют 36 525 тонн, и это самый низкий уровень с начала века. Рост ипотеки в России в ноябре ускорился

Почти 60% этого металла уже имеет своего владельца, а значит свободными остаются лишь 15 175 тонн. Этого количества хватит для обеспечения мирового спроса в течение нескольких часов.

Запасы цинка на складах SHFE также весьма низки и составляют 22 642 тонны.

Истощение видимых запасов цинка происходит на фоне слабого спроса. За первые 10 месяцев года мировой спрос сократился на 3,2%, согласно данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG).

Предложение при этом также существенно сокращалось в условиях беспрецедентного количества проблем, с которыми столкнулись металлургические предприятия, особенно в Европе.

Котировки цинка на LME в декабре находятся под давлением, снизившись с максимума 3339 долларов США за тонну до текущих 3060 долларов. Вероятность рецессии экономики еврозоны ухудшает перспективы спроса.

Чрезвычайно низкие запасы и неопределенная дальнейшая судьба металлургического сектора в Европе ограничивают пространство для падения цен, тогда как участники рынка продолжают тщательно отслеживать вялую динамику спроса и предложения.

Мировое производство рафинированного цинка в январе-октябре упало на 3,2%, согласно данным ILZSG, что соответствует снижению потребления.

Производство этого металла замедлилось в Китае, Казахстане, Канаде и Мексике — во всех крупнейших странах-производителях.

Однако наиболее серьезный удар был нанесен по производству цинка в Европе. Металлургические компании региона столкнулись с острым падением рентабельности в условиях энергетического кризиса.

Сокращение внутреннего предложения удерживает премии на физическом европейском рынке на высоком уровне, несмотря на ослабление спроса.

Китай всегда был одним из крупнейших импортеров рафинированного цинка: за последние 10 лет ежегодный приток металла в страну достигал 400 000-700 000 тонн.

В этом году КНР может стать нетто-экспортером впервые с 2007 года. Импорт резко упал, тогда как экспорт вырос до 78 500 тонн в январе-октябре.

Почти половина указанного объема была поставлена в Тайвань. Впрочем, Китай отправлял цинк и в более отдаленные регионы, такие как Турция, Италия, Мексика и США. Это позволило закрыть брешь в мировом предложении.

В этом году динамика цен на цинк отражала слабый спрос в КНР, во многом обусловленный проблемами в секторе недвижимости, с одной стороны, а также перебои в цепочке поставок в остальном мире с другой.

В 2023 году перспективы рынка цинка будут зависеть от того, что восстановится быстрее — спрос или предложение, если они вообще смогут восстановиться.

По мнению аналитиков Citi, рецессия в Европе опередит восстановление экономики Китая. Базовый прогноз банка предполагает цены на цинк в районе 2600 долларов за тонну в 3-м квартале 2023 года. Аналитики полагают, что эта цена будет отражать ослабление спроса в странах Запада.

В Macquarie Bank придерживаются похожего прогноза, ожидая цены на цинк в районе 2500 долларов во 2-м квартале. Рост котировок металла будет ограничен, поскольку баланс на рынке снова сместится в сторону избытка предложения.