МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость алюминия растет в среду после того, как президент Индонезии заявил о прекращении с июня 2023 года экспорта бокситовой руды этой страной, следует из данных торгов. Индонезия прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года

По состоянию на 11.37 стоимость тонны алюминия росла на 0,99%, до 2399,5 доллара.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее в среду заявил, что страна прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года, чтобы стимулировать отечественную перерабатывающую промышленность. По его словам, власти Индонезии хотят сделать страну полностью независимой в отношении природных ресурсов, а также открыть как можно больше рабочих мест.

Бокситовая руда является одним из главных компонентов в алюминиевой промышленности.