МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Золото в четверг утром незначительно дорожает, торгуясь чуть ниже отметки в 1830 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Спекулянты готовятся к кризису: о чем предупреждают нефть и золото

По состоянию на 7.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,1 доллара, или на 0,17% — до 1 828,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,33% — до 24,273 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 103,94 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает спрос на золото, делая его доступнее для покупки в другой валюте.

Трейдеры ждут статистики по экономике США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики полагают, что оценка роста ВВП США за третий квартал будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Федеральная резервная система США учитывает данные по ВВП в своих решениях по монетарной политике. Такие данные отражаются на курсе доллара, к которому чувствительно золото.