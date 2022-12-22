МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг поднимается, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара и ожидания по поддержке экономики Китая поддерживают котировки. Доллар дешевеет перед выходом статистики по ВВП США

По состоянию на 8.26 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64%, до 3,8415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,47%, до 8 393,5 доллара, алюминия — на 0,8%, до 2 391,5 доллара, цинка — снизилась на 2,37%, до 3 009,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 103,85 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в других валютах.

В то же время инвесторы ожидают поддержки экономики Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Китайские СМИ сообщали, что Пекин сфокусируется на обеспечении стабильного роста, чтобы поддерживать основные экономические показатели в нужном диапазоне.