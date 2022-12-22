МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг поднимается, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара и ожидания по поддержке экономики Китая поддерживают котировки.

Денежные купюры США

Доллар дешевеет перед выходом статистики по ВВП США

По состоянию на 8.26 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64%, до 3,8415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,47%, до 8 393,5 доллара, алюминия — на 0,8%, до 2 391,5 доллара, цинка — снизилась на 2,37%, до 3 009,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 103,85 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в других валютах.

В то же время инвесторы ожидают поддержки экономики Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Китайские СМИ сообщали, что Пекин сфокусируется на обеспечении стабильного роста, чтобы поддерживать основные экономические показатели в нужном диапазоне.