МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Избыток предложения на мировом рынке рафинированной меди в октябре составил 46 000 тонн против дефицита в размере 85 000 тонн в сентябре. Об этом в среду сообщили в Международной группе по изучению рынка меди (ICSG). Звон монет и шепот спекулянтов: какие активы сейчас в цене

По данным ICSG, мировое производство рафинированной меди в октябре составило 2,2 млн тонн, в то время как потребление достигло 2,16 млн тонн.

За период с января по октябрь дефицит на мировом рынке меди составил 307 000 тонн против 271 000 тонн в аналогичный период прошлого года, добавили в ICSG.