МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром поднимается, достигая 1 880 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Удешевление доллара поддерживает стоимость драгоценного металла. Рубль перешел к росту против доллара и снижается к юаню

По состоянию на 8.03 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,25 доллара, или на 0,55%, до 1 879,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,64%, до 24,135 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,27%, до 103,6 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Рынки также ждут на текущей неделе важные данные из США, которые могут оказать влияние на курс доллара и дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Так, в четверг будет опубликована статистика по годовой инфляции в США в декабре. Аналитики прогнозируют, что показатель продолжил снижение и составил 6,5% после 7,1% в ноябре.