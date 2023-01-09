МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром растет на 1%, свидетельствуют данные торгов. Котировки поддерживаются оптимизмом по поводу спроса в Китае и удешевлением доллара к мировым валютам. Рубль перешел к росту против доллара и снижается к юаню

По состоянию на 8.16 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,18%, до 3,9695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,57%, до 8 589,5 доллара, алюминия — на 1,77%, до 2 295,5 доллара, цинка — на 0,62%, до 3 023,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 103,62 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.

Инвесторы в начале недели в целом оптимистично настроены по поводу экономики Китая после смягчения коронавирусных мер. КНР является крупнейшим потребителем меди, поэтому прогнозы по экономике страны отражаются на ожиданиях спроса на этот промышленный металл.