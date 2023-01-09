МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на пшеницу на CBOT в пятницу снизились, продемонстрировав самое значительное недельное снижение за шесть месяцев. Давление на цены оказывает обильное предложение из Причерноморья, говорят аналитики. В Турции подсчитали долю поставок в бедные страны по "зерновому коридору"

Цены на сою и соевый шрот совершили ралли на фоне растущих опасений относительно засухи в Аргентине — крупнейшем экспортере соевого масла и шрота. Фьючерсы на сою были перепроданными после снижение ранее на прошлой неделе.

"Скорректированные метеопрогнозы предполагают меньше осадков в Аргентине" на этой неделе, отмечает Терри Линн, аналитик Linn and Associates. "Соя и соевый шрот стали лидерами роста, поскольку они очень чувствительны к изменению погоды в Аргентине", — добавляет он.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию с понижением на 3 1/4 цента, по 7,43 1/2 доллара за бушель. По итогам недели котировки пшеницы упали на 6%, продемонстрировав самое сильное недельное снижение с июля.

Фьючерсы на сою закрылись ростом на 21 3/4 цента, по 14,92 1/2 доллара за бушель (-2% за неделю). Кукуруза прибавила 1 1/4 цента, закрывшись на уровне 6,54 доллара за бушель (-3,6% по итогам недели). Эксперты предсказали серьезное падение урожая зерна на Украине

"Первые три дня недели инвесторы активно распродавали зерновые и сою", — говорит Линн. В пятницу такого не наблюдалось, отметил эксперт.

Неблагоприятная для посевов погода в Аргентине должна оказать поддержку котировкам кукурузы на уровнях 6,40-6,50 доллара за бушель, полагает Томм Фиценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage. "Сохраняются опасения относительно засушливой погоды в Аргентине. Этот фактор продолжит оказывать поддержку до тех пор, пока погода не сменится", — считает он.

Обильное предложение дешевой пшеницы из России и Украины создает жесткую конкуренцию другим мировым экспортерам, говорят трейдеры. Кроме того, в Австралии ожидается рекордный урожай пшеницы, что также оказывает давление на цены.

"Предложение на рынке пшеницы в краткосрочной перспективе выглядит обильным", — отметили в Commerzbank.

Трейдеры ожидают выхода ежеквартального отчета Минсельхоза США по запасам зерновых и Оценок мирового спроса и предложения (WASDE), которые будут опубликованы 12 января.