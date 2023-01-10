МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цена на медь остается выше 4 долларов за фунт, где она находится впервые за полгода, в том числе за счет позитивных ожиданий по поводу спроса из Китая, свидетельствуют данные торгов. Все по 100: Китай начал отсчет нового "нефтяного ралли"

По состоянию на 7.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,16%, до 4,0042 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Накануне показатель поднялся выше 4 долларов за фунт, впервые с 21 июня прошлого года.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,14%, до 8 859,5 доллара, алюминия — на 6,23%, до 2 438,5 доллара, цинка — на 6,02%, до 3 205,5 доллара.

Медь взяла четырехфунтовую планку после новостей с китайской границы. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.

Эта страна — крупнейший потребитель меди, и понятные ожидания улучшений на экономическом фронте вследствие снятия ограничений на въезд позитивно отражаются на прогнозах спроса на этот вид промышленного металла.