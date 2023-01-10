МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером немного увеличивается, в то время как рынки пребывают в ожидании данных об инфляции в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.25 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 1 880,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевеет на 0,44%, до 23,767 доллара за унцию.

Рынки ожидают публикации в четверг статистики по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре. Так, данные могут дать инвесторам подсказку насчет дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Следующее двухдневное заседание Федрезерва запланировано на 31 января и 1 февраля.

По данным CME Group, 78,2% экспертов ждут в феврале повышения учетной ставки ФРС США еще на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.