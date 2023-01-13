МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Анонсированный президентом Индонезии запрет на экспорт медной руды с середины года может привести к повышению цен на металл на мировом рынке на 20%, а также к повышению спроса и на российскую медь, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Индонезия прекратит экспорт медной руды в середине года

Ранее в пятницу президент Индонезии Джоко Видодо заявил о решении прекратить экспорт необработанной медной руды из страны в середине наступившего года.

Хазанов оценивает, что такой запрет Индонезии однозначно повлияет на глобальный рынок. Так, будут быстрее сокращаться запасы меди на складах Лондонской биржи металлов, пока не будут компенсированы "выпавшие" с рынка объемы, что, по словам эксперта, "приведет к нехватке этого металла, так как невозможно быстро увеличить добычу медной руды и, соответственно, производство меди".

"Прекращение вывоза "красного металла" из Индонезии может привести к росту заказов на медь из нашей страны, которая является одним из крупнейших в мире ее производителей: в России выплавляется порядка 1 миллиона тонн меди в год", — также сказал Хазанов.

Всё это также выльется в новые, более высокие ценовые уровни. По словам эксперта, "цены могут вырасти за несколько дней на 20% без предпосылок для быстрого снижения".

При этом с начала года медные котировки и без того сильно выросли. На Лондонской бирже металлов (LME) только по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,38% — до 9 124,5 доллара. А на бирже Comex мартовские фьючерсы на медь подорожали за пять предыдущих сессий более чем на 10%, в результате чего металл пробил отметку в 4 доллара за фунт, впервые с 21 июня.