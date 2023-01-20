МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Золото стабилизировалось к вечеру пятницы после значительного роста стоимости на протяжении торгов, следует из данных торгов. Премьер Киргизии назвал объем золотодобычи на "Кумторе" в 2022 году

По состоянию на 17.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 1,8 доллара, или на 0,09%, до 1 925,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,13%, до 23,902 доллара за унцию.

Стоимость золота в целом стабильна после роста ранее в пятницу. Утром стоимость драгметалла поднималась до 1,938,85 доллара за тройскую унцию. Так, золото может продемонстрировать пятинедельный рост, за предыдущие четыре недели оно подорожало на 6,6%. Причиной роста могут являться перспективы роста спроса со стороны Китая на фоне ослабления коронавирусных мер.

"Золото перекуплено и нуждается в коррекции… Отметка в 2000 долларов находится на относительно далеком горизонте, но если она будет достигнута в ближайшем будущем, то это почти наверняка будет из серии "моргнуть не успели", — приводит агентство Блумберг слова аналитика StoneX Роны О'Коннелл (Rhona O`Connell).