МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в понедельник утром после роста по итогам прошлой недели, следует из данных торгов. Медь дешевеет перед началом празднования китайского Нового года

По состоянию на 8.48 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,3%, до 4,292 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,2%, до 9324 долларов, алюминия – на 0,89%, до 2610,5 доллара, цинка – снизилась на 1,07%, до 3420,5 доллара.

По итогам предыдущей недели цены на медь выросли на 0,8%, что стало для металла пятой подряд неделей в плюсе. Основным поводом для оптимизма продолжают оставаться перспективы восстановления экономики Китая на фоне смягчения коронавирусных ограничений по стране.