МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в понедельник утром после роста по итогам прошлой недели, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.48 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,3%, до 4,292 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,2%, до 9324 долларов, алюминия – на 0,89%, до 2610,5 доллара, цинка – снизилась на 1,07%, до 3420,5 доллара.
По итогам предыдущей недели цены на медь выросли на 0,8%, что стало для металла пятой подряд неделей в плюсе. Основным поводом для оптимизма продолжают оставаться перспективы восстановления экономики Китая на фоне смягчения коронавирусных ограничений по стране.