МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Состояние мировой экономики в текущем году склоняет симпатии инвесторов к золоту: в феврале-марте цена этого драгоценного металла может перейти к небольшому снижению после январских максимумов, но он останется востребованным активом для диверсификации портфелей и защиты накоплений от санкций, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Золото дешевеет на фоне роста доллара и доходности гособлигаций

В январе цены на золото поднялись с уровня около 1830 до 1930 долларов за унцию. Вскоре произошла небольшая коррекция, но цены оставались выше отметки в 1900 долларов.

"Инфляция в США в декабре 2022 года составила 6,5%, что оказалось в рамках ожиданий. В итоге рынок заметался: с одной стороны, инфляция осталась высокой и не снизилась, что позитивно для золота, с другой — непонятно, как поведет себя в этом случае ФРС (Федеральная резервная система — ред.), возможно вновь будет усиливать жесткость денежно-кредитной политики", — объясняет аналитик товарных рынков "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

По ее прогнозу, первый квартал в целом останется позитивным для золота. "Но в январе может быть локальный ценовой максимум с последующим небольшим снижением в феврале и марте. Среднеквартальная цена пока мне видится на уровне 1820 долларов за унцию", — сказала Лукичева.

ФАКТОРЫ РОСТА

"На цену металла влияет множество факторов: ожидания будущего роста мировой экономики и рынков, альтернативные издержки, учитываемые при покупке золота, геополитическая напряженность", — отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Неопределенность на рынке будет сохраняться в текущем квартале, полагает эксперт. "Индекс доллара (DXY) продолжает корректироваться с локального максимума 2022 года, а темпы оттоков из золотых ETF-фондов постепенно снижаются — эти факторы поддержки скорее всего будут превалировать на рынке золота до конца квартала", — добавил он.

"Мы ожидаем, что ближайшие месяц-два цена на золото будет держаться на высоком уровне. Среди факторов, поддерживающих рост золота, мы видим геополитические и региональные конфликты, которые могут обостриться", — добавляет Евгений Афанасьев из УБРиР.

"Фундаментальные параметры рынка остаются сильными, спрос на физический металл, особенно со стороны центральных банков, растет. Обеспокоенность глобальным спадом, ослаблением доллара, высокой инфляцией и более низкими реальными ставками усиливает привлекательность металла", — согласна Лукичева.

В ПОИСКАХ ЗАЩИТЫ

Риск рецессии в мировой экономике оценивается инвесторами как высокий, а потому они будут искать защиту в золоте и других драгоценных металлах, считает Максим Чернега из "Цифра брокера".

"Китайский центробанк активно наращивает закупки золота, что создает поддержку спросу, да и рыночные симпатии находятся на стороне золота, так как многие рекомендуют его к покупке, что добавляет ажиотажа", — сказал Чернега.

Кроме того, покупка золота – это хороший способ диверсификации инвестиционного портфеля, напомнил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Покупка физического золота сводит к минимуму риски заморозки актива из-за внешних событий. Возможно, поэтому золото стало популярным среди российских инвесторов после введения внешних санкций и высоких брокерских комиссий по операциям с иностранной валютой", — добавил он.

"Мы полагаем, что во второй половине 2023 года индекс доллара может показать ослабление на фоне прекращения повышения ставки ФРС, и тогда динамика в золоте станет более активной, особенно если к концу года мировые центробанки все-таки начнут снижать ставки", — сказал Потавин. Эксперт прогнозирует цену золота в течение первого квартала текущего года в диапазоне 1840-1920 долларов за унцию.