МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром слабо поднимается, всё дальше отходя от отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, в ожидании новых макроэкономических данных, таких как динамика ВВП в США, следует из биржевых котировок. Эксперты дали прогноз по ценам на золото в феврале-марте

По состоянию на 7.37 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 4,7 доллара, или на 0,24%, до 1 933,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,27%, до 23,617 доллара за унцию.

Важным фактором для рынка золота может стать статистика ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики полагают, что рост экономики страны в четвертом квартале, по первоначальной оценке, замедлился до 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.