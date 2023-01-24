МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на медь растут во вторник после небольшого снижения в понедельник, в то время как на рынке появились идеи относительно некоторого смягчения подхода к монетарной политике в США, следует из данных торгов. Представитель ФРС поддержал повышение ставок на 25 базисных пунктов

По состоянию на 8.14 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,33%, до 4,273 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В понедельник стоимость фунта меди снизилась на 0,4%, при этом с начала месяца она подскочила почти на 12% на ожиданиях восстановления китайской экономики после ослабления карантинных ограничений.

При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,34%, до 9356 долларов, алюминия – на 1%, до 2636,5 доллара, цинка – осталась на уровне закрытия пятницы в 3420,5 доллара.

Позитивно на котировки меди во вторник также могут воздействовать ожидания инвесторов относительно решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, очередное заседание которой пройдет через неделю. По данным CME Group, более 98% аналитиков закладывают повышение учётной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75%.