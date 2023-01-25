МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Котировки меди в среду в ходе азиатской сессии выросли, чему способствовало улучшение перспектив спроса в Китае. При этом объем торгов остается низким из-за празднования Нового года по лунному календарю во многих странах Азии. Медь — тренд сезона. Почему она лучше золота и нефти

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME около 06.31 по Гринвичу выросли на 0,26%, до 9338,50 доллара США за тонну.

Перспективы экономики США ухудшаются, учитывая появление признаков замедления активности вследствие агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара повысился на 0,02%, до 101,93, оставаясь вблизи достигнутого на прошлой неделе почти 80-месячного минимума 101,51.

"Официальный отказ от политики нулевой терпимости к Covid-19 в Китае (8 января) способствовал усилению ожиданий относительно восстановления экономической активности и подстегнул склонность инвесторов к риску", — отметила Натали Скотт-Грей из StoneX.

"Кроме того надежды на более умеренное повышение процентных ставок ФРС в течение года (и замедление темпов ужесточения) ограничивают пространство для роста доллара", — добавила она.

По словам аналитика, на фоне праздничных дней в Китае внимание инвесторов вновь обращено на фундаментальные факторы, и котировки меди получают поддержку со стороны опасений относительно перспектив предложения со стороны Южной Америки, особенно Перу.

Социальные волнения в этой стране, которая занимает вторую строчку в мире по производству меди, могут привести к проблемам с поставками.

Алюминий вырос в цене на 0,21%, до 2656 долларов за тонну, свинец прибавил 0,19%, до 2130 долларов, а цинк подорожал на 0,15%, до 3434 долларов.