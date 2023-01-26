МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) установила новый рекорд суточных торгов нефтепродуктами, обновив максимальное значение с 2011 года, сообщила торговая площадка. Биржевые цены на газ в США упали до минимума с июня 2021 года

"Двадцать пятого января 2023 года объем торгов в секции "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) составил 167 732 тонны, что является новым рекордом в натуральном выражении за всё время торгов на данном рынке", — говорится в сообщении биржи.

Таким образом, был обновлен рекорд 4 марта 2011 года, когда суточный объем торгов составил 164 960 тонн.

На торгах 25 января, в частности, на долю бензина пришлось 32% (52 940 тонн), на дизельное топливо – 47% (79 034 тонны), на авиакеросин — 8% (13 265 тонн), на мазут — 3% (5 655 тонн), на сжиженные углеводородные газы (СУГи) — 6% (9 631 тонн) всего объёма.

Рост торгов нефтепродуктам на внутреннем рынке в России происходит на фоне приближающегося эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, которое вступает в силу с 5 февраля.