МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник утром, следует из данных торгов. Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 8.33 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,67%, до 4,2058 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,71%, до 9263,5 доллара, алюминия – на 0,45%, до 2627 долларов, цинка – на 2,09%, до 3413,5 доллара.

А по итогам всей предыдущей торговой недели металл подешевел на 0,68%. Такой динамике в основном способствовали новогодние праздники в крупнейшем импортере сырья — Китае.