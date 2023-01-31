МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром, в то же время готовясь закончить месяц значительной прибавкой, следует из данных торгов. Назван объем добытой руды на Западном карьере "Удоканской меди" с 2020 года

По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,57%, до 4,161 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,58%, до 9210 доллара, алюминия – на 1,43%, до 2589,5 доллара, цинка выросла на 0,95%, до 3446 доллара.

При этом с начала года медь на LME подорожала уже на 9%, что во многом было обусловлено китайским фактором.

Во-первых, ожидаются макроэкономические улучшения и в том числе рост спроса на промышленные металлы вследствие снятия ряда ковидных ограничений в стране. Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая уже вырос до 50,1 пункта с 47 пунктов месяцем ранее, а в сфере услуг — до 54,4 с 41,6 пункта.