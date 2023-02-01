МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена на золото несколько снижается в первый день февраля, в то время как рынки продолжают ожидать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снова повысить ставку рефинансирования, следует из биржевых котировок. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

По состоянию на 8.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,15 доллара, или на 0,21%, до 1 941,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,34%, до 23,755 доллара за унцию.

Одним из главных событий начала года для финансовых рынков остается заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены позднее в среду. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

В течение прошлого года регулятор также последовательно повышал эту ставку в борьбе с высокой инфляцией, которая несколько замедляется, но несильно, и еще далека от целевого показателя ФРС.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС. Ужесточение монетарной политики в стране укрепляет доллар и повышает доходность американского госдолга, что негативно, во-первых, для золота как сырьевого товара, а во-вторых, для фьючерсов на драгметалл как альтернативного "защитного" финансового инструмента.