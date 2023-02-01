МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в первый день месяца после выхода данных о достаточно умеренном росте деловой активности в Китае по итогам января, следует из данных торгов. Вышли данные о поставках промышленных роботов в Китай

По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,38%, до 4,207 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9222,5 доллара, алюминия – на 2,1%, до 2644 доллара, цинка снизилась на 1,65%, до 3389 доллара.

Индекс деловой активности Caixin в производственном секторе в крупнейшем импортере меди — Китае — в январе несколько поднялся, до 49,2 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Правда, аналитики ожидали большего роста показателя — до 49,5 пункта. Это и могло вызвать некоторое разочарование у "быков" на рынке промышленных металлов.