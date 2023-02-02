МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром растет более чем на 1%, двигаясь к отметке 1970 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Котировки поддерживает ослабление доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Госдеп США проверил, как золотодобытчики соблюдают антироссийские санкции

По состоянию на 8.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,75 доллара, или на 1,33%, до 1 968,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,74%, до 24,255 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 100,9 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, делая его более доступным при покупке в другой валюте.

Американский центробанк в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ФРС, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции. В то же время Пауэлл отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без существенного замедления экономики.

"На пресс-конференции Пауэлл впервые упомянул, что процесс снижения инфляции начался. Если следующие несколько отчетов по инфляции укажут, что ценовое давление продолжает ослабевать, ФРС может завершить этот цикл ужесточения в марте", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).