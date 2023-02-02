Медь слабо дорожает после волатильных торгов среды утром в четверг
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг символически растет, следует из данных торгов. Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позволили котировкам частично восстановить потери среды.
По состоянию на 8.45 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,08%, до 4,184 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,47% — до 9 087 долларов, алюминия – на 0,47%, до 2 631,5 доллара, цинка — на 1,17%, до 3 349,5 доллара.
В среду стоимость меди заметно менялась в течение дня. До открытия европейских бирж цена на медь составляла около 4,2 доллара, ближе к открытию фондовых рынков США опустилась до 4,15 доллара, а перед объявлением итогов заседания ФРС — до 4,1 доллара. После объявления решения регулятора цена поднялась и стабилизировалась вблизи 4,18 доллара.
ФРС в среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции, но также отметил, что инфляция может вернуться к целевому уровню без существенного замедления экономики.
Рынки восприняли эти комментарии как "голубиные", что оказало давление на доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) утром снижается на 0,32%, до 100,89 пункта. Это поддерживает котировки меди, делая ее более доступной при покупке в другой валюте.
https://1prime.ru/commodities/20230202/839665328.html