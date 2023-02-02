МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг символически растет, следует из данных торгов. Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позволили котировкам частично восстановить потери среды. Котировки меди упали в ожидании решения ФРС

По состоянию на 8.45 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,08%, до 4,184 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,47% — до 9 087 долларов, алюминия – на 0,47%, до 2 631,5 доллара, цинка — на 1,17%, до 3 349,5 доллара.

В среду стоимость меди заметно менялась в течение дня. До открытия европейских бирж цена на медь составляла около 4,2 доллара, ближе к открытию фондовых рынков США опустилась до 4,15 доллара, а перед объявлением итогов заседания ФРС — до 4,1 доллара. После объявления решения регулятора цена поднялась и стабилизировалась вблизи 4,18 доллара.

ФРС в среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции, но также отметил, что инфляция может вернуться к целевому уровню без существенного замедления экономики.

Рынки восприняли эти комментарии как "голубиные", что оказало давление на доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) утром снижается на 0,32%, до 100,89 пункта. Это поддерживает котировки меди, делая ее более доступной при покупке в другой валюте.