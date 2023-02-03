МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу почти на 1% после выхода макроэкономических данных в Китае, следует из данных торгов. Медь по-прежнему торгуется с повышением

По состоянию на 8.38 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,92%, до 4,1223 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38%, до 9052,5 доллара, алюминия – на 0,55%, до 2617 долларов, цинка выросла на 0,99%, до 3382,5 доллара.

Деловое издание Caixin опубликовало индекс деловой активности в секторе услуг Китая, который вырос в январе до 52,9 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. Китай — крупнейший импортер сырья, поэтому экономические события страны влияют на котировки металлов.