МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – индекса аффинированного золота (код индекса – RUGOLD), сообщает биржа. Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам

"Начало расчета индекса цен на золото – очередной шаг в сторону повышения прозрачности рынка и предоставление профессиональному сообществу еще одного бенчмарка для создания новых инвестиционных продуктов, привязанных к цене драгметалла", — говорит управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов, слова которого приводятся в сообщении.

Индекс рассчитывается ежедневно в рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на Московской бирже в период с 10.00 до 15.30 мск (инструмент GLDRUB_TOM).

Московская биржа начала торги драгметаллами в октябре 2013 года. Объем этих торгов в прошлом году составил 122,8 миллиарда рублей, в том числе золотом – 118,7 миллиарда (32,3 тонны).