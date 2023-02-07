МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на сою на CBOT в понедельник упали на фоне технических продаж после ралли до верхней границы недавнего торгового диапазона, отмечают трейдеры. Рисков для хранения зерна в России нет, считают экспортеры

Кукуруза большую часть сессии торговалась с понижением, однако к концу торгового дня котировки перешли на позитивную территорию. Цены нашли поддержку около минимума, установленного в пятницу.

Инвесторы ждут новостей об объемах урожая в Южной Америке прежде, чем открывать крупные позиции.

"С технической точки зрения, инвесторы разогнали рынок, и кукуруза приблизилась к 6,85 доллара, а соя — к 15,40 доллара. Затем произошел разворот, который опустил котировки к текущим уровням", — отметил Марк Шульц, аналитик Northstar Commodity.

Цены на пшеницу упали. Давление на котировки оказали прогнозы дождей на Среднем Западе США, основном регионе выращивания мягкой краснозерной озимой пшеницы, и на Великих равнинах, где выращивается твердая краснозерная озимая пшеница.

Мартовские фьючерсы на сою на CBOT завершили сессию с понижением на 10 3/4 цента, по 15,21 1/4 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу закрылись ростом на 1 1/2 цента, по 6,79 доллара за бушель. Пошлина на экспорт пшеницы с 8 февраля вырастет до 4496,6 рубля за тонну

Дополнительное давление на котировки кукурузы и сои оказали опасения, что усиление напряженности между США и Китаем может привести к сокращению поставок американских сельхозпродуктов в КНР.

"Геополитическая напряженность может негативно сказаться на новых продажах кукурузы или сои Китаю, — говорит Мэтт Аммерманн из StoneX. — Также существуют опасения, что власти Китая могут приказать импортерам отменить поставки сои и кукурузы из США".

Минсельхоз США в понедельник сообщил, что объем экспортной инспекции по сое на отчетной неделе составил 1,830 млн тонн, а по кукурузе — 480 205 тонн.

Мартовские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT закрылись снижением на 6 1/2 цента, по 7,50 1/4 доллара за бушель.