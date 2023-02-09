МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг, следует из данных торгов. Инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают перспективы спроса из Китая. Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию

По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64% — до 4,0735 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,36%, до 8 892,5 доллара, алюминия — на 1,72%, до 2 481 доллара, цинка — на 0,14%, до 3 132 долларов.

Инвесторы по-прежнему ожидают оживления спроса из Китая, основного мирового потребителя меди. В четверг фондовые биржи КНР показывают рост, а днем ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста экономики КНР на 2023 год сразу до 5% с предыдущей оценки в 4,1%.