МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается, в то время как сохраняющаяся высокая инфляция должна побудить регуляторов продолжать ужесточать монетарную политику, свидетельствуют данные торгов.

Доллары США

Доллар укрепляется

По состоянию на 7.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,45 доллара, или на 0,72%, до 1 865,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,17% — до 21,883 доллара за унцию.

Трейдеры, в частности, продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и того, какими темпами ставка рефинансирования будет повышаться дальше при замедляющейся, но по-прежнему высокой инфляции.

Если вследствие ужесточения монетарной политики инфляция в Штатах будет снижаться, это окажет негативный эффект на золото как актив-убежище в эпоху высоких потребительских цен. Также такая политика позитивна для американской валюты, что снижает исчисляемые в долларах цены на сырьевые товары, к которым относятся и драгметаллы.