МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается, в то время как сохраняющаяся высокая инфляция должна побудить регуляторов продолжать ужесточать монетарную политику, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется

По состоянию на 7.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,45 доллара, или на 0,72%, до 1 865,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,17% — до 21,883 доллара за унцию.

Трейдеры, в частности, продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и того, какими темпами ставка рефинансирования будет повышаться дальше при замедляющейся, но по-прежнему высокой инфляции.

Если вследствие ужесточения монетарной политики инфляция в Штатах будет снижаться, это окажет негативный эффект на золото как актив-убежище в эпоху высоких потребительских цен. Также такая политика позитивна для американской валюты, что снижает исчисляемые в долларах цены на сырьевые товары, к которым относятся и драгметаллы.