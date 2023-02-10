МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу опускается после выхода данных об ускорении потребительской инфляции и значительной дефляции цен производителей, следует из данных торгов. Вышли данные об инфляция в Китае

По состоянию на 7.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,75% — до 4,0377 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,02%, до 8 983 долларов, алюминия — на 0,73%, до 2 499 долларов, цинка — снизилась на 0,29%, до 3 123 долларов.

Согласно официальной статистике, индекс цен производителей (PPI) в Китае в годовом выражении упал на 0,8%, ожидалось снижение лишь на 0,5%. Это говорит о снижении спроса в промышленности, в том числе на металлы. Стоимость золота падает в ожидании ужесточения политики ФРС

Китай — основной потребитель меди, поэтому это отражается на мировых площадках, где торгуются сырьевые товары.

В то же время индекс потребительских цен, который по итогам прошлого года составил 1,8%, повысился в Китае до 2,1% по итогам того же января. А это, со своей страны, может в дальнейшем в отрицательную сторону сказаться на совокупном спросе в китайской экономике, и тоже негативно для котировок меди.