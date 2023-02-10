МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Первые биржевые торги углем стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), на торгах 10 февраля заключены 2 сделки с каменным углем марки Д, следует из релиза Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Минэнерго поддержало ввод моратория на повышение тарифов на перевозку угля

"Стартовали первые биржевые торги углем на СПбМТСБ. На торгах 10 февраля заключены 2 сделки с каменным углем марки Д общим объемом 140 тонн по средней цене 1 800 рублей за тонну", — говорится в сообщении.

По мнению ФАС, принятые меры по реализации угля на бирже позволят создать рыночные индикаторы и условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции. Служба отмечает, что Россия первая в мире утвердила этот механизм.

Ведомство напоминает, что развитие биржевой торговли предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2021-2025 годы. Также в ноябре 2022 года зарегистрирован совместный приказ ФАС и Минэнерго об установлении минимального норматива продаж энергетического угля марок Д и ДГ на биржевых торгах. В МИД высказались о последствиях бойкота российских энергоносителей

"Реализация угольной продукции через биржу обеспечит цифровизацию сделок, исключит возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников", — отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул, что ценообразование на уголь теперь станет прозрачным для потребителей, в то же время на внутреннем рынке сформируются индикаторы цен. "Сейчас мы запустили продажу энергетического угля марок Д и ДГ, но в дальнейшем перечень марок будет расширен", — приводятся слова министра в сообщении Минэнерго.