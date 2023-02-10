Первые торги углем стартовали на Санкт-Петербургской бирже, заключены две сделки
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Первые биржевые торги углем стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), на торгах 10 февраля заключены 2 сделки с каменным углем марки Д, следует из релиза Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Стартовали первые биржевые торги углем на СПбМТСБ. На торгах 10 февраля заключены 2 сделки с каменным углем марки Д общим объемом 140 тонн по средней цене 1 800 рублей за тонну", — говорится в сообщении.
По мнению ФАС, принятые меры по реализации угля на бирже позволят создать рыночные индикаторы и условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции. Служба отмечает, что Россия первая в мире утвердила этот механизм.
Ведомство напоминает, что развитие биржевой торговли предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2021-2025 годы. Также в ноябре 2022 года зарегистрирован совместный приказ ФАС и Минэнерго об установлении минимального норматива продаж энергетического угля марок Д и ДГ на биржевых торгах.
"Реализация угольной продукции через биржу обеспечит цифровизацию сделок, исключит возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников", — отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул, что ценообразование на уголь теперь станет прозрачным для потребителей, в то же время на внутреннем рынке сформируются индикаторы цен. "Сейчас мы запустили продажу энергетического угля марок Д и ДГ, но в дальнейшем перечень марок будет расширен", — приводятся слова министра в сообщении Минэнерго.
https://1prime.ru/commodities/20230210/839769943.html