МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается в ожидании статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к мировым валютам в ожидании данных из США

По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,05 доллара, или на 0,22%, до 1 870,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,01% — до 21,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 103,78 пункта. Укрепление доллара сдерживает котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.

Главным событием недели является статистика по годовой инфляции в США в январе. Аналитики прогнозируют замедление инфляции до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Замедление роста цен может стать седьмым подряд после пиковых почти 9%, но инфляция остается заметно выше целевых 2%.

Статистика по инфляции также учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о ставке рефинансирования. Высокая инфляция побудила регулятор в прошлом году увеличивать ставку, теперь темпы повышения ставки замедляются. Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе, что, в свою очередь, влияет на стоимость золота.