МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром стабильна в отсутствии значимых факторов, следует из данных торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.31 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на символические 0,05% — до 4,0187 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), минутами ранее он столь же символически дешевел.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,4%, до 8 857,5 доллара, алюминия — на 2,34%, до 2 440,5 доллара, цинка — на 2,58%, до 3 042,5 доллара.

Фактором, влияющим на стоимость меди, может стать выход статистики по инфляции в США во вторник, эти данные влияют на мировые рынки, в том числе и сырьевые. Аналитики прогнозируют замедление инфляции до 6,2% с 6,5% месяцем ранее.