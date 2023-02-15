МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром опускается, свидетельствуют данные торгов. При этом доллар дорожает к мировым валютам после данных о более слабом, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Доллар дорожает к евро на данных о слабом замедлении инфляции в США

По состоянию на 7.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,2 доллара, или на 0,39% — до 1 858,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,58% — до 21,747 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 103,4 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.

Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

Инфляция в США почти два года остается выше целевого уровня в 2%. Данные о более слабом замедлении инфляции в январе поддержали ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может сохранять высокие ставки дольше, чем ожидали рынки.

Такие сигналы позитивны для доллара. Это, в свою очередь, влияет на котировки золота.